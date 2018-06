Conchita Wurst, nuovo look «alla Hulk Hogan»: capelli corti e barba bionda

making of @lifeball_official 🇦🇹 pic @markusmorianz Un post condiviso da conchita (@conchitawurst) in data: Mag 30, 2018 at 7:31 PDT

Il suo viso, e la sua voce , fecero il giro d’Europa dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest del 2014:, la celebre drag queen austriaca che conquistò i social con il suo look esuberante (capelli lunghi, vestita da donna, e barba) ha cambiato aspetto.In alcune foto condiviseConchita si è mostrata con i capelli leggermente tagliati ma tinti di biondo, così come la barba: l’artista partecipa a Vienna al Life Ball, uno dei più importanti eventi a sostegno della lotta all’Aids. Tema che le sta molto a cuore, dato che anche lei è sieropositiva, come ha ufficializzato qualche mese fa.