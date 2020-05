Coronavirus e scuola, il grido della pornostar Priscilla Salerno: «Troppi rischi per i ragazzi»

LEGGI ANCHE

«Classi alterne, bimbi nei parchi e nelle ville, formazione da remoto, la ministraè nella confusione più totale. Non ci vogliono gli esperti, ma pure bisognerebbe sentirli, per capire che i bambini e gli adolescenti hanno bisogno di socializzare, di tornare alla normalità, di non essere lasciati davanti a un pc o a zonzo per le città. Il ministro si fidi di me, i nostri ragazzi meno stanno davanti a un pc, meglio è». A scriverlo sui social è, attrice, dj e imprenditrice, molto attiva sul fronte della lotta alla violenza sulle donne e al revenge porn. Secondo la performer salernitana, sono «troppi» i rischi rappresentati dall'uso eccessivo del computer da parte di bambini e adolescenti: «Si allontanano dalla realtà - spiega - si costruiscono mondi che non esistono, cadono nelle tentazioni, nei rischi, penso al revenge porn ma non solo».Secondo, il ministro dell'istruzione Lucia«dimentica la cosa più importante: il Paese ha molte differenze, la condizione economica delle famiglie è troppo diversa. Insono tanti i bambini che non hanno un pc o un tablet e che hanno poco traffico dati, poca rete. E allora, prima di avventurarsi in proposte strambe - conclude - si recuperino queste differenze».