Covid, Roma parrucchiere a baristi e registi: «Stiamo uniti, vi taglio i capelli gratis» E arriva l'attrice Beatrice Fazi

«Vi metto a disposizione quello che so fare meglio: tagliare i capelli», dice Francesco in un video prima di commuoversi. Dal 2005 Francesco, 40 anni, gestisce un salone di bellezza in zona piazza Bologna a Roma. Quando ha letto l'ultimo Dpcm che impone nuove restrizioni per arginare l'aumento di contagi Covid ha deciso, lui che può ancora rimanere aperto, di offrire una seduta gratis ai colleghi che invece devono chiudere i battenti: dai baristi agli attori, dagli insegnanti di nuoto ai camerieri.

Dpcm, sui social scatta la solidarietà: «Sosteniamo i nostri ristoratori»

E sono già arrivate 15 prenotazioni, tra cui l'attrice Beatrice Fazi, ve la ricordate? Era Nunziah in "Macao", l'ispettrice Francesca in "Lui & Lei", Midori in "La verità, vi prego, sull'amore", Angelica in "Quartetto", Melina in "Un medico in famiglia" . Lei quando ha appreso le ultime notizie sulla serrata imposta a teatri e cinema ha reagito così: «Pure da Glovo me tocca fa' il provino adesso.....».

Roma, dalla tivù alla macchina per scrivere: Beatrice Fazi si confessa in un libro

«Mi sento in dovere di dare il mio supporto - dice nel video Francesco - invito tutti coloro che mi hanno fatto sentire a casa nei loro ristoranti, che mi hanno offerto un buon caffé, che mi hanno invitato a fare sano sport, tutti quelli che mi hanno fatto vedere un buon film: vi offrirò una seduta nel mio salone di bellezza. Sono con te, siamo con te, siamo una famiglia, siamo uniti noi partite Iva e aziende, sconfiggeremo questo virus e torneremo presto a fare il nostrto lavoro», dice Francesco passando poi la palla alla sua store manager che invita i titolari delle aziende più colpite (imprenditori, baristi, ristoratori, titolari di palestre e piscine). Francesco spera nell'effetto emulazione, che altri imprenditori come lui supportino colleghi del settore della ristorazione e dello sport azzoppati dal Dpcm.

Fazi ha pubblicato la foto della sua tinta in corso: «Ero già qui seduta per rifare la tinta ai capelli quando mi è apparso il video di Francesco Frank Bianchini che lancia la sua personale proposta di solidarietà e io mi commuovo. Arriva Leo e mi dice: "Hai visto il video? Oggi sei nostra ospite". Faccio un rapido calcolo e penso a quanto ho risparmiato. Tanto. Ma soprattutto mi domando: "Mo come glielo dico che me li volevo pure tagliare?" [😂] [😂] [😂] [😂] [😂] Grazie Francesco, #parrucchieresolidale



Ultimo aggiornamento: 17:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA