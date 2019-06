Davide Astori, Francesca Fioretti ritrova il sorriso con l'amore della figlia Vittoria

Dove vai? In Giordania. A far cosa? Porto Vittoria a stupirsi vedendo il mondo

Martedì 18 Giugno 2019, 14:26 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2019 15:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritrovare il sorriso, nonostante il dolore sempre vivo per un vuoto assurdo.sa che deve farlo per amore della figlia, di tre anni, da quando il papà,, non c'è più.A oltre un anno dalla scomparsa del difensore e capitano della Fiorentina, la compagna dista mostrando una forza non comune nel crescere da sola la sua bambina. I post sui social sono sempre meno frequenti da quel maledetto 4 marzo 2018, ma la serenità ritrovata è palese., insieme alla piccola, si sta concedendo un viaggio mozzafiato in, durante il quale ha visitato anche le rovine di, la millenaria città dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco.Sono tante le lezioni che, forse inconsapevolmente, sta insegnando a tutti noi. Da quelle più complicate a quelle più semplici e all'apparenza banali, come ad esempio la possibilità di fare viaggi affascinanti e avventurosi anche in compagnia di bambini piccoli, come Vittoria. In una foto, in cuiè ovviamente in compagnia della figlia nei pressi di Jerash, l'ex gieffina ha usato questa didascalia: «». E ancora, nel bel mezzo del sito archeologico di Petra: «Viaggiare con i bimbi piccoli e’impossibile! Falsissimo, i limiti li poniamo solo noi!».