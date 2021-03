Nonna affetta da demenza, l'idea geniale di tre nipoti per farsi dimenticare commuove il Web

La storia di tre nipoti che hanno ideato un piano ingegnoso per aiutare la loro nonna affetta da demenza senile a non dimenticarle ha commosso migliaia di utenti della Rete, che si sono ispirati alle ragazze per condividere le loro esperienze sui propri cari che hanno vissuto una situazione simile.

Tre cugine di nome Lara, Leticia e Irene hanno scritte delle brevi lettere con una serie di fotografie e una descrizione di ciascuna. «Mia nonna ha la demenza, e io e le mie cugine abbiamo scritto delle lettere con le nostre foto e quello che facciamo. Le è piaciuto molto perché, ogni volta che lo vede, è come se lo vedesse per la prima volta», ha scritto Lara in un tweet.

La demenza compromette alcune capacità cognitive compromesse e colpisce in gran parte la memoria. Ma grazie a questo metodo «ora potrai sapere che Lara ha sempre amato giocare inventando programmi televisivi e ora lavora inventando programmi televisivi», che Leticia «ha amato disegnare fin da bambina» e che Irene «ha studiato legge, come i suoi genitori», continua il Tweet.

Nell'ultima scheda c'è anche un'istantanea dal titolo «foto di 4 generazioni», in cui le tre nipoti appaiono bambine con le loro madri, con la nonna e la bisnonna.



Sebbene l'obiettivo delle giovani donne non fosse quello di rendere virale la loro storia, la pubblicazione ha accumulato quasi 90.000 Mi piace e centinaia di commenti in ​​meno di una settimana.

Diversi utenti si sono congratulati con le ragazze per l'idea che hanno avuto e hanno condiviso le loro esperienze, mentre altri sono stati incoraggiati a seguire l'esempio.

