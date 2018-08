Dona il seme gratis, 60 figli negli ultimi 11 anni. E non vuole smettere: «Aiuto le donne»

Domenica 19 Agosto 2018, 14:18 - Ultimo aggiornamento: 19-08-2018 14:24

Ha quattro figli, ma ha fatto nascere ben 60 bambini negli ultimi 11 anni. È la storia di un padre di famiglia francese di mezza età, raccontata dal quotidiano Le Figaro, che lo ha intervistato (facendolo restare anonimo): una vicenda singolare, che ha come protagonista questo ‘inseminatore’, con due matrimoni alle spalle, che dal 2007 ha fatto partire la sua missione, quella di aiutare le donne ad avere figli.Convinto che tutte le donne debbano averne, infatti, 11 anni fa ha deciso di mettersi in gioco proprio per aiutarle: «Sole o in coppia, omosessuali o etero, a me non importa - le sue parole - Fino a quanto continuerò? Finché non ne potrò più. Ma la domanda c’è». La donazione avviene con un normale rapporto sessuale, oppure il seme dell’uomo viene messo in un barattolo e ‘iniettato’ con una siringa: tutto gratis ovviamente.Come ricorda Il Giornale, anche in Italia c’era un caso simile: un uomo emiliano, che si faceva chiamare su Facebook ‘Donato Re’, che si presta ad aiutare le donne che non riescono a rimanere incinte per via di un compagno o un marito fertile, dei costi eccessivi della fecondazione assistita, o perché omosessuali. Ma su Facebook sono tanti i gruppi in Italia aperti per questo scopo, proprio per aggirare le già citate problematiche, costi eccessivi della fecondazione in primis.