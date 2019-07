Raccoglie fondi per la sua sepoltura: generosità al top e lei fa beneficenza

Domenica 14 Luglio 2019, 15:27

Una donna malata di cancro ha raccolto così tante donazioni per il suo funerale che ha deciso di devolvere parte del denaro raccolto per fare del bene alle persone che stanno vivendo la sua drammatica situazione.Chalise Scholl Peoria, un'americana di 37 anni, ha un cancro e lo scorso novembre, quando i medici le hanno predetto che le erano rimasti solo sei mesi di vita ha deciso di avviare una raccolta fondi per il suo funerale.Questo perché la signora, aveva da poco utilizzato tutti i soldi che le restavano per pagare i funerali della madre.Pertanto, la donna ha chiesto aiuto perché «i funerali sono costosi» e non voleva che i suoi familiari dovessero far fronte a questa onerosa quanto triste spesa, ha detto al Washington Post.In un girono è riuscita a raccogliere 1.000 dollari e in due giorni ha raggiunto l'obiettivo: «Non potevo crederci», ha ricordato.Fino ad ora, la cifra è rraccolta e pari a 29,700 dollari, quindi la donna dopo aver messo da parte la cifra che le serve per la sua sepoltura, ha deciso di impiegare il restante denaro per far felici le persone malate di cancro come lei.Intanto, i medici hanno confermato che la sua malattia si è diffusa in tutto il corpo e, dunque, attende la fine tra l'amore e il sostegno dei familiari, facendo del bene.