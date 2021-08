Elena Santarelli compie 40 anni, i teneri auguri di Bernardo Corradi: «Ti ho conosciuto che eri una ragazzina...»

Elena Santarelli compie 40 anni. La showgirl, nata a Latina il 18 agosto 1981, ha festeggiato questo importante traguardo a Tavolara insieme ai suoi affetti più cari. Sempre molto riservata sulla sua vita privata, stavolta la Santarelli ha fatto un'eccezione regalando ai propri follower diversi scatti del suo compleanno. Il mare della Sardegna, una torta tiramisù, un vestito colorato e una rara foto di coppia con il marito Bernardo Corradi: queste le immagini più belle pubblicate nelle sue storie Instagram. «Esprimi un desiderio» scrive la showgirl nella didascalia della foto in cui soffia sulle candeline.

Fra i tanti messaggi di auguri, il più bello è senza dubbio quello del marito Bernardo Corradi, che per una volta abbandona il suo tipico aplomb e si lascia andare a parole al miele nei confronti di quella che è la sua compagna di vita da 15 anni: «Ti ho conosciuto che eri una ragazzina bellissima. Adesso, al mio fianco ho una Donna matura, forte e sensibile allo stesso tempo, la cui bellezza sembra aver ingannato il tempo. Auguri amore mio, ti amo». In allegato una foto della Santarelli in bikini, in forma smagliante come sempre.