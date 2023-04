Vittoria Deganello, è nata la piccola Ginevra: «Non vedo l'ora di viverti». Il giallo del papà calciatore

Vittoria Deganello ha partorito: oggi, martedì 25 aprile, è nata la sua prima bambina Ginevra. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che ora è un'influencer molto seguita e conosciuta sui social, ha postato la dolce foto sul proprio profilo Instagram e la didascalia recita: «Non vedo l'ora di vivere la mia vita insieme a te», aggiungendo un piccolo fiocco rosa. Vittoria ha vissuto la sua gravidanza in modo sereno, anche se, ha raccontato che i primi mesi non sarebbero stati facili vista la situazione difficile che si era creata con il papà della bambina, ovvero il calciatore Alessandro Murgia.

«Contrazioni e sono andata in ospedale, ma mi hanno rimandata a casa». I fan preoccupati

Vittoria Deganello in lacrime, lo sfogo sui social: «Ricevo sempre delle batoste, al peggio non c'è mai fine»

La storia di Vittoria Deganello

Vittoria Deganello si è fatta conoscere per la sua partecipazione a Uomini e Donne di alcuni anni fa. Poi, l'influencer aveva conosciuto il calciatore Alessandro Murgia con il quale ha fatto coppia fissa per diversi mesi. Vittoria, poi, ha cominciato a mostrarsi sui social sempre da sola e così i fan si sono insospettiti chiedendole se stesse ancora insieme al giocatore della Spal.



L'influencer aveva fugato ogni dubbio dicendo che la loro relazione era giunta al termine ma che allo stesso tempo avrebbe dovuto affrontare un periodo molto delicato da sola: Vittoria, infatti, era incinta. L'influencer ha sempre detto che il bambino era stato voluto e non "capitato" ma che per fare i genitori bisogna avere coraggio e non tirarsi indietro. Vittoria ha, quindi, vissuto l'intera gravidanza da sola e ogni qualvolta qualcuno sui social le chiedeva che fine avesse fatto il papà, lei rispondeva semplicemente che non avrebbe più voluto sapere più nulla.

Vittoria Deganello ha raccontato tutta la sua gravidanza sui social dove ha più volte detto di essere molto serena: «Non è sempre facile ma ho capito chi davvero conta nella mia vita e chi invece può anche non farne parte. Io a mia figlia darò tutto l'amore del mondo e accanto a me c'è sempre la mia famiglia».