Elena Santarelli e il dramma del figlio Giacomo: «Soffriamo, in casa ci siamo noi e il tumore»

Venerdì 25 Maggio 2018, 15:08 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2018 15:58

, ancora una dimostrazione di coraggio e dignità di fronte al dramma del figlio Giacomo, 9 anni, colpito da un tumore che lo costringe a lunghi ricoveri in ospedale. In un'intervista a Verissimo (in onda il 26 maggio), la showgirl racconta di "una famiglia normale alle prese con un problema". La determinazione nasce anche dall'atteggiamento dello stesso bambino che "affronta le cure senza lamentarsi"."Stiamo tutti soffrendo, ma ci rimbocchiamo le maniche e andiamo avanti. In casa siamo noi e il tumoreDurante la lunga intervista la showgirl ha raccontato di "avere fatto entrare il dolore dentro di lei" senza domandarsi perché questo dramma "fosse capitato proprio alla sua famiglia"Dal novembre dell'anno scorso, quendo venne confermata la diagnosi, nella famiglia è entrato anche il tumore, insieme alla soubrette di Latina, il marito Bernardo, Greta, Giacomo e il cagnolino Neve".Le cure per il bambino di 9 anni non sono ancora terminate. "Ma siamo tutti superpositivi perché stanno andando nel verso in cui dovrebbero andare".LEGGI ANCHE: Paolo Bonolis in ospedale da Elena Santarelli, l'affetto su Instagram: «Hai un cuore grande»