Er Patata, la pista della droga e il giallo delle ultime chat: si indaga per capire da chi ha acquistato gli stupefacenti

«L'ultima volta che l'ho visto sarà stato un paio di giorni fa: su per le scale con la bambina che correva e lui che le diceva aspetta nì che non ce la faccio, si fermava sempre per un saluto, una battuta, solo qualche sera fa avevo visto in tv un film in cui c'era lui, gliel'avevo detto e mi rispose, signò, sono finiti quei tempi».

Alle dieci del mattino in quel cortile di case popolari a pochi metri dalla stazione Tiburtina si sente solo il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati