Chiede amicizia su Facebook a una donna fingendosi malato: in 6 mesi le sottrae 18.000 euro

a una donna residente a Caldogno ( Vicenza ). Lui afferma di di essere un dipendente del monopolio di Stato e di essersi ammalato ai polmoni con bisogno di continue e costose cure mediche . Approfittando della buona fede e generosità della signora, l'uomo ha così iniziato a chiederle versamenti di denaro tramite Postepay, con la promessa di restituirglieli al più presto.Dopo aver stretto amicizia sul social network , l'uomo è riuscito a spillare dal conto della malcapitata 18.000 euro in sei mesi. La truffa è stata scoperta dai carabinieri della Tenenza di Dueville (Vicenza), che hanno denunciato alla Procura di Lucca un uomo, N.G.A., 50 anni, residente nel lucchese.Tra gennaio e luglio scorsi, quando la vittima si è rivolta ai carabinieri, aveva già effettuato 110 operazioni di ricarica della carta, per un totale di 18.000 euro, finendo praticamente tutti i risparmi. Dagli accertamenti dei militari l'indagato ha precedenti penali per vicende con il medesimo modus operandi.