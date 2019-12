Flavio Briatore in tuta con la Rolls Royce. E i suoi follower attaccano l'hater: «Che faticaccia...»

«A me basta un fanale. Scegli tu quale Flavione poi me lo rivendo da me». Questo è solo uno dei tanti commenti al post di Flavio Briatore su Instagram. L'imprenditore, sempre molto attivo sui social, ha voluto mandare il suo "buongiorno" dal Principato di Monaco direttamente dal suo garage. Tuta, felpone, mani in tasca e dietro due super auto. Una Range e una Rolls Royce Phantom da far brillare gli occhi agli appassionati. Tutti con il "King": «Andiamo a comandare»; «Quella è per fare la spesa? E quella dietro per andare al mare?». Le parole dei suoi follower sono divertenti, messaggi positivi per uno dei più amati sui social. E se spunta il commento "invidioso" (anche cattivo e dunque non riproducibile) ecco la Briatore Band che corre in soccorso di Flavio.

LEGGI ANCHE Elisabetta Gregoraci, incidente hot a Vieni da me. Caterina Balivo costretta a coprirla

«E' verocon rionia si può dire "che faticaccia questa vita" - dice Arturo rispondendo a un hater - ma non avete mai pensato a quanta fatica e anni di sacrifici ci vogliono prima di arrivare lì? Sacrifici che non tutti sono disposti a fare e che non assicurano neanche il raggiungimento della vetta. Prima di giudicare la punta dell'iceberg guardate il lavoro che è stato fatto sotto». La cultura del rispetto sembra aver guadagnato terreno sui social. Altri difendono Briatore e la sua scelta di condividere, senza filtri, la sua quotidianeità. Alla faccia degli haters.



Ultimo aggiornamento: 11:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA