Giorgia Soleri agli hater: «Nessuno è contro la depilazione. Siete inquietanti»

Giorgia Soleri torna a parlare del tema della "depilazione" in un lungo sfogo su Instagram. La giovane attivista, influencer e fidanzata di Damiano dei Maneskin, si è ritrovata a dover rispondere all'ennesimo scomodo commento riguardo i suoi peli, dove è stata accusata di incoerenza, nel caso in cui avesse deciso di depilarsi. Così la ragazza, diventata nota per il suo impegno mediatico sulla vulvodinia, ha voluto zittire una volta per tutte gli hater spiegando il suo pensiero.

«Voglio essere libera di scegliere, siete inquietanti»

Giorgia Soleri definisce i commenti inquietanti e dichiara: «Non sono contro la depilazione. Ripetiamolo per le persone disattente», ma si tratta di una semplice "libertà di scelta". «Il fatto di aver parlato delle scelte che compio sul mio corpo (cosa necessaria, vista la reazione), non vi autorizza a mettere questa pressione addosso alle persone, questa roba è inquietante». Poi prosegue sottolineando: «Allo stesso modo sono libera di depilarmi, cosa che non ho fatto come potete vedere, ma anche se avessi deciso di farlo non capisco questa ossessione di andare a guardare le mie foto e giudicarmi incoerente».

«Hai i peli, sei meno bella»

La Soleri spiega che è cresciuta con il modello della donna perfettamente depilata e che se, a oggi, una persona vede i commenti riportati sotto il profilo social di una giovane non depilata non si sarebbe mai sentita libera di scegliere. «Se non ci fosse tutto questo giudizio, non ci sarebbe bisogno di parlarne. Siete triggerati in modo impressionante». Sul fatto che una donna possa scegliere di avere i peli e sentirsi dire "Sei meno bella", Giorgia Soleri risponde schietta: «Sticaxxi».