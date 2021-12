Gwyneth Paltrow e i regali hot per questo Natale: i consigli della star

La felicità non ha prezzo, per tutto il resto c'è Gwyneth Paltrow. L'attrice, da tempo sbarcata nel mondo dei rimedi naturali e dei sex toys con la sua start up Goop, ha preparato la lista di regali hot che farà ai suoi amici vip. Da Adele a Taylor Swift fino alla neo coppia Pete Davidson e Kim Kardashian, la star di Hollywood ha pensato davvero a tutti.

Gwyneth Paltrow con uno dei suoi sex toys.

In un video pubblicato su Instagram, la diva ha condiviso le sue idee per questo Natale. Vediamo di che si tratta. Alla cantante Taylor Swift, reduce dalla lunga storia d'amore con Jake Gyllenhaal, Gwyneth Paltrow regalerà un vibratore, per iniziare nel migliore dei modi il 2022. Per Adele l'attrice ha pensato invece a un integratore alimentare che promuove «il desiderio sessuale, l'eccitazione e l'umore»: di ottimo auspicio per la sua nuova relazione con il fidanzato Rich Paul, dopo il divorzio da Simon Konecki.

Alla neo coppia formata da Pete Davidson e Kim Kardashian Gwyneth Paltrow manderà uno dei suoi stravaganti sex toys: un artiglio di Wolverine d'argento a tre punte, per notti piene di passione. Infine, al comico e conduttore televisivo Stephen Colbert l'attrice farà avere uno dei suoi prodotti di punta del brand Goop: la candela al profumo di orgasmo per un caldo Natale. E come dice Gwyneth Paltrow «che il divertimento abbia inizio».