Sconcerti: «Haaland ha la faccia da down». La frase da censura in diretta radio, gelo in studio

Qualcuno potrebbe definirla gaffe, ma in questo caso si tratterebbe di un eufemismo. La frase di Mario Sconcerti, storico giornalista sportivo italiano, sull'attaccante del Manchester City Erling Haaland, è diventata un piccolo caso mediatico. «Devo dire che Haaland ha anche questa faccia un po’ da sindrome down, non ha una faccia normalissima», ha detto l'ex direttore del Secolo XIX e del Corriere dello Sport durante un intervento radiofonico all'emittente romana Tele Radio Stereo.

Sconcerti-Halaand, gelo in studio

Mario Sconcerti, opinionista per Tele Radio Stereo, stava discutendo del super avvio di stagione di Halaand insieme al giornalista Piero Torri e allo speaker Federico Nisii, in quel momento in studio. «Non puoi immaginare che abbia quella accelerazione, quella velocità», dice quest'ultimo. Poi è arrivata la risposta di Sconcerti e la frase choc sul giocatore. In studio cala il gelo. La telecamera, che inquadra costantemente i due speaker, mostra le due facce imbarazzate, che provano a correggere il tiro. «Volevi dire che sembra un po' un bamboccione, diciamo», dice Nisii.

Il web insorge

Il video della frase di Sconcerti è diventato inevitabilmente virale sui social, che hanno risposto indignati. «Ad una certa età meglio limitarsi al bar», scrive un utente. «La tua frase mi crea sconcerto e schifo», scrive un altro. «Forse Mario Sconcerti non ha mai conosciuto nessuno con la sindrome di Down e quindi non ha idea dell’eccezionalità, del coraggio, della bellezza che ci sono in queste persone e in chi gli sta vicino. Mi dispiace per lui, dev’essere dura vivere una vita così misera e meschina», scrive un altro utente.