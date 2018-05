Harry e Meghan, i sacchetti regalo degli sposi venduti su eBay per 400 euro

Lunedì 21 Maggio 2018, 14:41 - Ultimo aggiornamento: 21-05-2018 14:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non solo hanno avuto la fortuna di partecipare al matrimonio dell'anno. Adesso cercano anche di guadagnarci sopra. Alcune persone (non vip) invitate da Meghan Markle e dal prince Harry per assistere alla cerimonia nel parco del Castello di Windsor stanno vendendo i loro sacchetti regalo commemorativi gratuiti su eBay per almeno 400 sterline (450 euro).Le borse di tela incise con le iniziali della coppia sono state date ai 1.200 non-VIP invitati a trascorrere la giornata fuori dalla St George's Chapel di sabato - ma MailOnline ha trovato che almeno 25 di loro sono stati messi all'asta.Ma cosa c'è dentro il sacchetto regalo? Oltre a un souvenir in ricordo e alla lettera di benvenuto di Meghan e Harry, altri omaggi includevano una bottiglia di acqua del Castello di Windsor, una gigantesca moneta di cioccolato, una scatola di pasta frolla e un buono sconto del 20% nel negozio del castello.Questi ospiti sono arrivati ​​alle 9 per vedere 600 VIP tra cui la regina, il principe Filippo e il principe Carlo e anche i Clooney, i Beckham, Elton John e Oprah Winfrey. Ma nel giro di poche ore dall'evento, dozzine delle loro sacche regalo sono state messe all'asta al miglior offerente.