Harry e Meghan sperano nell'invito della regina Elisabetta: ecco perché

Harry e Meghan sperano in un invito della regina Elisabetta entro l'estate. Anche se la residenza estiva della sovrana non è particolarmente gradita alla duchessa di Sussex, la coppia spera di poter visitare la regina. E secondo gli esperti, ci sarebbero dei doppi fini.

La regina Elisabetta, come riporta il Daily Express, passerà l'estate nella propria residenza estiva del castello di Balmoral, in Scozia. E, come di consueto, inviterà i membri della famiglia reale per passare del tempo con loro. Neil Sean, esperto della famiglia reale, ha spiegato: «In genere le visite dei reali alla regina si fanno scaglionate, quasi mai ci sono riunioni di famiglia allargate. Harry e Meghan sperano di essere invitati, anche perché vorrebbero dare una spinta al loro brand Archewell, dopo che hanno smesso di utilizzare i propri titoli reali. Tutto questo, anche se Meghan Markle non adora il castello di Balmoral per via delle attività di caccia, un fatto che ha costretto Harry a rinunciare alle battute quando era andato in visita alla nonna».

«I tempi sono duri e anche se sei una delle donne più famose al mondo, se il tuo brand non va, hai bisogno di rimetterti in carreggiata e passare sopra certe cose. In fondo, al Giubileo di Platino della regina i duchi di Sussex hanno passato con lei non più di un quarto d'ora. E avevano anche posti non proprio di rilievo durante le celebrazioni» - rivela Neil Sean - «Erano seduti nelle seconde file, questo la dice lunga sul loro status attuale all'interno della famiglia reale. Sono stati ufficialmente degradati».