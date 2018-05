Il latte di scarafaggio è più nutriente di quello di mucca e potrebbe un giorno essere la nostra colazione

Mercoledì 30 Maggio 2018, 09:38 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2018 09:38

Ancora non si è fatto pace con l’idea che un domani non troppo lontano gli insetti potrebbero essere regolarmente sulle nostre tavole, che una nuova ipotesi – se è possibile, persino più ripugnante – si profila all’orizzonte.La ricerca infatti non si ferma, anche per andare incontro a un sovraffollamento del pianeta che impone di trovare nuovi equilibri alimentari. E allora, i ricercatori indiani di Stem Cell Biology and Regenerative Medicine hanno scoperto qualcosa che riguarda uno degli animali che procurano più fastidio e repulsione tra tutti: la blatta. Pare infatti che una specie di questa famiglia – la Diploptera punctata, originaria del Pacifico – partorisca come gli umani (e non deponendo le uova) e poi nutra i piccoli con una sostanza che è stata analizzata, fornendo dati interessanti. Questo liquido sarebbe una specie di superfood.La zoologa Barbara Stay, dell’Università dell’Iowa, ha scoperto che il “latte di scarafaggio” sarebbe una delle sostanze più nutrienti e ricche di calorie al mondo – composta di grassi, zuccheri e proteine. A questi risultati aprivano peraltro la strada quelli di un paio di anni fa, che riscontravano nei cristalli di questo latte riserve energetiche nettamente superiori (di tre volte) a quelle del latte di mucca.A ogni modo, lo scenario, messa così, appare veramente terrificante: ci si potrebbe immaginare nugoli di blatte da “mungere” in qualche maniera, e poi bicchieri colmi di questo liquido estratto dall’odiato animale. Ma non andrebbe esattamente così, perché il latte verrebbe in realtà prodotto in laboratorio: l’idea sarebbe quella di isolare il gene della proteina, e riprodurla in vasche microbiologiche.A onor del vero, la cosa seguita a avere qualcosa di decisamente poco allettante – vuoi per la blatta, vuoi per la manipolazione in laboratorio –, ma magari un giorno davvero a colazione si berrà un bel bicchiere di latte di scarafaggio.