Iorestoacasa, il Mattino lancia il nuovo contest fotografico: la vita casalinga ai tempi del Covid-19

Quante volte ci siamo lamentati della vita frenetica e abbiamo espresso il desiderio di dedicare maggiore tempo alle nostre passioni?

Questo momento di isolamento forzato a causa dell’emergenza sanitaria può essere l’occasione per finire di leggere quel libro che si era lasciato sul comodino, imparare una nuova lingua, cucinare il proprio piatto preferito, allenarsi in salotto o semplicemente passare più tempo con i propri affetti.

Il Mattino, per testimoniare la vicinanza ai suoi lettori in un momento così difficile, ha deciso di lanciare il contest fotografico #Iorestoacasa.

Invia fino a 4 scatti della tua vita casalinga ai tempi del Covid-19.

Un modo per sentirci tutti più vicini soprattutto in un momento di festa come quello della Pasqua

© RIPRODUZIONE RISERVATA