Jerry Calà, relax a Sorrento dopo il concerto da sold out al Calaclub

Mercoledì 24 Luglio 2019, 10:57

SORRENTO - Gli anni passano per tutti. A dispetto dei capelli bianchi, però, riesce ancora a mandare in visibilio il pubblico. Proprio come nel periodo dagli anni Settanta ai Novanta, quando diventò un idolo del pubblico italiano. Jerry Calà ne ha dato prova nel corso del suo concert-show al Calaclub, dove si è esibito insieme alla sua band: tantissimi i giovani che si sono precipitati nella discoteca sulla spiaggia di Puolo per non perdersi nemmeno uno dei brani e delle gag del cantante e attore il cui nome è indissolubilmente legato alle performance del gruppo “I gatti di vicolo Miracoli” e a film-cult come “Sapore di mare”.L'entusiasmo del pubblico ha travolto lo stesso Calà che, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una storia in cui è ritratto sul palco del Calaclub davanti a centinaia di giovani in delirio. «Un sold out epico a Sorrento», ha commentato il 68enne artista catanese che sta girando l'Italia con lo spettacolo intitolato “Una vita da libidine”. Ovviamente, l'esibizione sulla spiaggia di Puolo ha offerto a Calà la possibilità di trascorrere qualche ora in Costiera e di assaggiare le specialità della cucina locale. Dove? Al “Bistro Sorrento”, dove Jerry ha fatto sfoggio della sua simpatia senza sottrarsi al rito della foto-ricordo con i membri dello staff.Calà era già stato in Campania pochi giorni prima della sua esibizione al Calaclub. Sull'isola di Ischia, infatti, aveva assistito all'anteprima di “Odissea nell'ospizio”, film in uscita il prossimo 2 ottobre. Diretta proprio da Calà, la pellicola è interpretata da “I gatti di vicolo Miracoli” e cioè da Umberto Smaila, Nini Salerno e Franco Oppini, oltre che dallo stesso Jerry: una commedia annunciata nel 2015 e particolarmente attesa dal pubblico, come dimostra il bagno di folla che ha travolto regista e attori al termine dell'anteprima all'Ischia Global Film & Music Fest.