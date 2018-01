Jet privato e polemiche, Sonia Bruganelli chiede scusa (con ironia): «Facciamo pace»

Facciamo pace #aldograsso ?? 😜 Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi) in data: Dic 31, 2017 at 2:36 PST

Lunedì 1 Gennaio 2018, 11:18 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2018 12:01

Dopo le polemiche sul viaggio in Jet privato della famiglia Bonolis, la moglie del conduttore tv usa l'ironia per "fare pace" con i followers.Sonia Bruganelli, accusata di ostentare la sua ricchezza per aver postato una foto della figlia a bordo del jet privato, posta su Instagram un video registrato sempre all’interno del jet preso a noleggio, e commenta: "Chiedo umilmente scusa se mi sono permessa di prendere come tutti quelli che vanno con la famiglia e possono permetterselo un aereo privato, adesso solo eliche". La signora Bonolis si rivolge infine al critico televisivo Aldo Grasso: "Se il signor Grasso può fare un altro articolo scrivendo che me ne sono ravveduta altrimenti ce ne faremo una ragione".