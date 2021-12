Kate Middleton e la moda dei maglioni di Natale: ecco quanto costa il suo cardigan

Anche Kate Middleton segue la tendenza tipicamente natalizia di indossare capi di colore rosso.

Nel caso della Duchessa di Cambridge si tratta di un cardigan in cachemire di Miu miu, con il collettino bianco, roselline dello stesso colore come motivo decorativo e bottoni in madreperla.

Costo 1.400 euro. La moglie di William lo ha indossato nel trailer di 'Together at Christmas', un concerto che sarà trasmesso la sera della Vigilia su Itv.

«Sono così entusiasta di ospitare Together at Christmas qui all'Abbazia di Westminster», dice Kate nel video seduta tra i banchi della chiesa dove si è celebrato il suo matrimonio ad aprile del 2011. Il trailer mostra anche un'anteprima delle esibizioni delle star che parteciperanno al concerto tra le quali Ellie Goulding e Leona Lewis, da anni amiche dei principi William e Harry.