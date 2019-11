Kate Middleton, il principe William è stanco a causa dei tre figli: «Ecco cosa ha deciso di fare...»

Kate Middleton, il principe William è stanco a causa dei 3 figli. «Ecco cosa ha deciso di fare...». Come ogni papà, anche il duca di Cambridge ha confessato di avere i primi segni di cedimento dovuti al crescere tre bambini così piccoli, George di 6 anni, Charlotte di 4 e Louis di appena un anno. Così il primogenito di Lady Diana ha rivelato cosa fa per recuperare le energie.

Come riporta il sito Amica.it, la confessione è avvenuta in occasione di una cena di gala organizzata per la London’s Air Ambulance Charity. Il principe William si sarebbe sfogato con Eric Clapton. Ecco le sue parole: «Con i bambini è abbastanza difficile avere del tempo libero. Quando ho un momento libero vado a dormire». Insomma, nessun hobby reale, né passeggiate romantiche con Kate Middleton. William ha deciso di dedicare il suo tempo libero a veloci pennichelle per recuperare qualche ora di sonno.

D'altronde, Kate e William hanno sempre detto di voler crescere i figli personalmente, senza delegare tutto alle tate. E così oneri e onori, anche per il futuro re d'Inghilterra.

Ultimo aggiornamento: 11:13

