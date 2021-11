Kate Middleton sale in cattedra: insegnante per un giorno a Londra. E che successo il nuovo cappotto

Kate Middleton è stata fotografata raggiante durante una visita ad una scuola di Londra per partecipare alla lezione di scienze dei ragazzi, con indosso uno splendido cappotto. La duchessa di Cambridge si è unita alle classi e ha interagito con gli alunni della zona nord di Londra.

I fan e gli studenti sono rimasti colpiti dalla sua presenza e Kate ha ricevuto molti elogi sui social media per il suo splendido cappotto rosa con persone che si chiedevano dove avrebbero potuto acquistarlo. Kate indossava un cappotto rosa da 299 sterline abbinato a un maglione a collo alto da 75 pounds, entrambi acquistati da Hobbs.

L'icona della moda inglese con il suo cappotto ha portato un po' di colore in una giornata londinese altrimenti molto nuvolosa. La sua visita alla Nower Hill High School di Harrow, però, non è servita soltanto a farsi vedere e sfilare o a portare colore e allegria, ma la duchessa ha colto l'occasione per parlare con i bambini e per essere coinvolta in alcuni compiti scolastici diventando la loro insegnante per un giorno.

Kate si è unita a una lezione di scienze e ha parlato agli studenti dell'ottavo anno delle neuroscienze e dell'importanza dello sviluppo cerebrale della prima infanzia. È stata pronta a lodare gli studenti per il loro lavoro e ai giornalisti ha dichiarato che trovato molto entusiasmo e impegno da parte dei bambini definendo la sua mattinata «molto stimolante».