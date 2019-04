L'inviata distrugge la statua dell'artista durante un'intervista, il disastro in diretta tv

Giovedì 11 Aprile 2019, 17:51 - Ultimo aggiornamento: 11-04-2019 18:54

Una reporter televisiva è stata suo malgrado protagonista di un vero e proprio disastro in diretta. In collegamento con lo studio di un tg, l'inviata ha inavvertitamente fatto cadere la base che sorreggeva il busto di una statua, realizzata dall'artista che stava intervistando.È accaduto in Polonia, dove l'inviata Kinga Burzynska stava intervistando, prima di una mostra, l'attrice Anna Dereszowska, che da qualche tempo si cimenta con la scultura ed è diventata anche un'apprezzata artista. La 38enne attrice era in compagnia della reporter, che la stava intervistando in mezzo ad alcune delle sue opere. Durante l'intervista, però, accade il disastro: l'inviata indietreggia di qualche passo e, senza rendersene conto, urta contro la base di una statua, facendola cadere e distruggendola quasi completamente.Inevitabile l'imbarazzo dell'inviata, ma a quanto pare la giovane giornalista è stata già perdonata da Anna Dereszowska, che su Instagram ha scritto: «Purtroppo mancherà uno dei miei lavori, ma in qualche modo cercherò di rimediare a quanto accaduto».