Lascia una mancia da 4.500 euro pagando con la carta di credito del fidanzato per vendetta dopo una lite: arrestata

Venerdì 5 Luglio 2019, 18:34 - Ultimo aggiornamento: 05-07-2019 19:48

A fronte di un conto del valore di neanche 50 euro, ha insistito per lasciare una mancia assolutamente incredibile, pagando con una carta di credito. Peccato che quella carta fosse del suo fidanzato, e che quell'improvviso slancio di generosità altro non fosse che una vendetta nei confronti del ragazzo, dopo una lite furiosa.Per questo motivo, Serina Wolfe, una donna statunitense, è stata arrestata dalla polizia con l'accusa di frode. La giovane si trovava col fidanzato a Clearwater, località balneare in Florida, ma la coppia aveva litigato di fronte al rifiuto di lui di pagarle un biglietto aereo per Buffalo (New York), dove vivono i genitori. A quel punto, per ragioni ancora da chiarire, sembra che il giovane si sia allontanato, lasciando il portafogli con la carta di credito sul tavolo. Ed è qui, come riporta anche la CBS , che Serina Wolfe ha deciso di vendicarsi lasciando alla cameriera che li aveva serviti quella mancia da sogno, pari a 5mila dollari (circa 4500 euro).L'episodio è avvenuto lo scorso fine settimana e martedì la ragazza è stata arrestata in seguito alla denuncia del fidanzato, sporta il giorno precedente dopo aver scoperto la vendetta fraudolenta. Come se non bastasse, il giovane non è certo di poter riavere indietro quell'ingente somma: come reso noto dalla polizia, la legge in Florida stabilisce che la restituzione delle mance dipende dalla volontà della cameriera e del titolare del ristorante.