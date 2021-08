Maki Kaji, morto a 69 anni il “padre” del Sudoku: fu lui a trasformarlo in un successo mondiale

È morto Maki Kaji. Il 'padre' del Sudoku moderno aveva 69 anni ed era malato di cancro. Ad annunciarlo è stata la sua casa editrice, la Nikoli, spiegando che Kaji è deceduto nella sua abitazione lo scorso 10 agosto.

Pur non avendo inventato il Sudoku, Maki Kaji «era conosciuto come il maggior referente e amato dai giocatori di puzzle di tutto il mondo», come spiega un comunicato della casa editrice. Il Sudoku fu inventato nel 18mo secolo da un...

