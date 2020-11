«Lo dico a tutti quelli, da Napoli, che minacciano, insultano, e cose varie. Fate quello che volete, per carità. Ma non ho mai detto che non si può piangere un cocainomane. Ascoltate bene. Maradona in campo è stato il numero uno in assoluto, della sua vita privata non mi importa». Così in un tweet il conduttore della Zanzara Giuseppe Cruciani.

APPROFONDIMENTI ADDIO DIEGO Raffaella Carrà: «Maradona, amico generoso. Sei sempre... ADDIO DIEGO Maradona, artista partenopea dipinge Converse con l'icona di Diego

LEGGI ANCHE Maradona, Napoli contro Mughini: «Sei sfatto anche senza la droga»

© RIPRODUZIONE RISERVATA