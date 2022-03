Mariagrazia Imperatrice, morto il nonno. Lo sfogo sui social in lacrime: ««La cattiveria umana uccide l’anima»

Un lutto scuote il momento già molto delicato di Maragrazia Imperatrice, l'influencer napoletana che vive a Londra e che nei giorni scorsi ha scoperto di avere una malattia al cuore. Ieri è morto suo nonno, il marito di 'Nonna Margherita', 89 anni, conosciuto come Il 'Maresciallo'.

Incontenibile il dolore di Mariagrazia in una diretta social, che attribuisce la morte del nonno alle tante cattiverie che negli ultimi giorni sono state dette sul suo conto: «La cattiveria umana non si ferma, uccide l’anima, a causa di un maniaco del protagonismo mio nonno è venuto a mancare, per le sue bugie, la sua cattiveria, vergogna».