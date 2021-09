Marina di Stabia, LeBron James in vacanza nel Golfo

LeBron James in vacanza nel Golfo di Napoli. Lo yacht da 50 metri battente bandiera inglese, era ormeggito nel porto turistico di Marina di Stabia. Il cestista dei Lakers a bordo con la famiglia e un gruppo di amici è partito nel tardo pomeriggio per una vacanza a largo di Capri, Positano e Amalfi. L'imbarcazione extra lusso è stata 5 giorni a Castellammare, ed sarà nell golfo per una settimana. Nel porto dei vip il cestista americano leader della Nba e ha goduto dei serzivi e della riservatezza della darsena stabiese. Lo yacht , gestito dall’ agenzia marittima Ryacht di Mariarosaria Di Palma, è lo stesso che fu noleggiato da Bono degli U2 durante la sua ultima vacanza in Italia. I marianai di Marina di Stabia aspettano il rientro della yacht la prossima settimana.

