Meghan Markle e Kate Middleton, amiche davvero? La risposta è in questa foto

Mercoledì 7 Marzo 2018, 17:19 - Ultimo aggiornamento: 07-03-2018 19:15

Meghan Markle e Kate Middleton sembrano avere molte cose in comune, ma sono realmente amiche? Le due future cognate sono apparse insieme all'Annual Royal Foundation Forum vestite in modo simili e sono sembrate molto affiatate.Quasi coetanee sono accomunate dal fatto di essere entrate nella royal family senza avere nobili origini. Le due sono sembrate delle vere amiche e dall'analisi condotta su Express sul linguaggio del loro corpo le cose pare siano proprio cosi. Le risate e il divertimento non sarebbero stati solo legati alla circostanza ma a giudicare dallo sguardo di protezione che ha Kate nei confronti di Meghan le due sarebbero realmente complici.La duchessa di Cambridge è infatti da tempo sposata con il Principe William e sembra dia una mano alla futura cognata a comportarsi in maniera corretta, in particolare al cospetto della Regina Elisabetta II. Meghan avrebbe chiesto spesso consiglio a Kate su come comportarsi e sembra che le due si sentano abbastanza spesso.