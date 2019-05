Meghan Markle, lettera di scuse commoventi agli ex compagni: cosa succede

Meghan Markle, la duchessa di Sussex, ha scritto scuse commoventi ai suoi compagni di scuola dopo essere stata costretta a rifiutare un invito alla sua riunione del liceo.



Meno di 24 ore dopo l'evento, avrebbe dato alla luce suo figlio Archie, il primo e il principe Harry. La 37enne era stata invitata a partecipare all'evento scolastico cattolico con tutte le ragazze: un ritrovo con gli ex compagni di scuola a distanza di 20 anni da quando si sono laureati. Ma dato che doveva partorire, Meghan non è stata in grado di prenderne parte, ha invece inviato una lettera di scuse alla scuola.



Secondo MailOnline, la busta era contrassegnata come "Kensington Palace" e indirizzata alla riunione del 1999. Un amico di vecchia scuola ha dichiarato:

Tutti erano delusi dal fatto che non fossero riusciti a raggiungere Meghan dato tutto quello che le era successo. Ma l'intero gruppo era super eccitato dal fatto che lei avesse dato alla luce il primo principe britannico-americano

. Il compagno ha aggiunto:

Erano entusiasti di aver ricevuto quella lettera da lei. È ricordata come una persona molto premurosa

.

