Meghan Markle, la verità del padre in un documentario: «Tradiva l'ex marito, avrei voluto avvertire il principe Harry»

Meghan Markle ha lasciato il Regno Unito ansiosa di cominciare la sua nuova vita lontana dalla Famiglia Reale e dai tabloid, ma nuove grane sono in arrivo per lei e il principe Harry. Il padre della duchessa di Sussex, Thomas Markle, ha stretto un accordo per un documentario che promette nuove e scandalose rivelazioni su di lei. I due non sono in buoni rapporti e non si parlano da almeno due anni. L'uomo torna a parlare di sua figlia dopo la decisione di rinunciare al titolo di Altezze Reali.

Il documentario, che andrà in onda su Channel 5, si intitola "Thomas Markle: My Story" ed è stato menzionato in un'intervista che l'uomo ha concesso al Sun. Markle ha spiegato che nel documentario spiegherà cosa c'è dietro l'allontanamento dalla Regina Elisabetta e ha rilasciato qualche anticipazione. Per la figlia ha riservato parole poco lunsinghiere facendo riferimento al rapporto con l'altro sesso: «Per lei gli uomini sono gradini verso la fama... Tradiva l’ex marito di nascosto. È squallida, mi vergogno».

L'uomo si dice amareggiato nel vedere che Meghan ha deluso la Royal Family portando il marito, il Principe Harry, ad allontanarsi da suo fratello e dal suo Paese. Definisce la figlia «una cacciatrice di dote che ha svenduto e reso così 'cheap' la Corona inglese da farla assomigliare a un Walmart, gettando al vento il sogno di ogni ragazzina che desidera diventare una principessa e tutto questo solo per soldi».

«Mio padre non può credere a quello che è successo. È molto deluso dalle sue azioni perché pensa che Meghan abbia abbindolato la Famiglia reale e si vergogna perché lui l’ha cresciuta con dei valori - ha aggiunto il figlio Thomas Markle junior (fratellastro di Meghan) - Per mesi, anni, ha sperato in una riappacificazione ma, adesso che con la Meghexit tutto si è ulteriormente complicato, dubita che ciò accadrà mai. Ci spera, ma ogni giorno sempre meno».

Nuove dichiarazioni, inoltre, sulle nozze dell'ex attrice con il produttore di Hollywood Trevor Engelson nel 2011: «Era un pezzo grosso nell’ambiente ed era ricco. Il marito ideale per Meghan che aveva per lui mille attenzioni, ma il loro matrimonio non è durato più di due anni perché, una volta volta in Canada per girare “Suits”, Trevor poteva raggiungerla solo due volte al mese per via dei suo impegni di lavoro a Los Angeles. Intanto le pagava l’affitto e tutte le spese, mentre lei di nascosto lo tradiva con lo chef dei divi, Cory Vitiello. La delusione di Trevor fu immensa. Era stato usato e gettato via perché ormai non le serviva più... Non potevo credere che lei lo avesse solo usato…sembrava davvero innamorata. Meghan è davvero una grande attrice quando si tratta di simulare sentimenti. Lui ne è uscito devastato, aveva creduto che fosse vero amore, ci aveva messo il cuore e l’anima. Ora si è risposato e sono felice per lui. Ma ai tempi del divorzio da Meghan quando lo chiamai per sapere come stava, lui mi gridò al telefono: ‘Se pronunci il nome di quella, non ti parlerò mai più’».

Un comportamento simile potrebbe avere con il suo attuale marito. «È tipico di Meghan, è il trattamento che riserva a tutti gli uomini della sua vita, da suo padre ai suoi amori. Non sono persone, ma gradini verso la fama e giunta al gradino successivo se li lascia alle spalle senza rimorsi… Ecco perché adesso non le serve più la Famiglia reale. Ha ottenuto quel che voleva: soldi, fama e il titolo di Duchessa. Per lei ora è tempo di passare ad altro... Avrei tanto voluto avvertire Harry che, sposandola, rischiava di fare la stessa fine di Trevor, ma non ce l’ha mai fatto conoscere…», ha dichiarato il fratellastro.

Ultimo aggiornamento: 19:03

