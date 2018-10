Morto Luigi Carlucci, padre di Milly, Anna e Gabriella: aveva 91 anni

Lunedì 22 Ottobre 2018, 16:08 - Ultimo aggiornamento: 22-10-2018 16:38

risponde al telefono con la voce rotta dal pianto per confermare la notizia che suo padre, Luigi Carlucci, 91 anni, è deceduto questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma. Il generale in pensione, padre di Gabriella, Anna e Milly Carlucci si è spento dopo un lungo periodo di malattia “era una persona anziana, aveva quello che hanno le persone della sua età” ha ribadito piangendo al telefono Gabriella Carlucci.Già due anni fa, poco dopo la morte della madre, la popolare conduttrice di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci aveva confidato in un'intervista a Vanity Fair, il momento difficile della sua vita: “ Non è un periodo facile sotto il profilo personale. Dopo l'addio a mamma, ora assisto al declino di papà, 89 anni a maggio”, aveva detto nel 2016.Al telefono Gabriella Carlucci ha annunciato che i funerali del padre si terranno mercoledì 24 ottobre alle ore 11 presso la Chiesa di Santa Chiara, in piazza giochi delfici a Roma.