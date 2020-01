Gabriella Carlucci, Alessia Fabiani e Elena Russo per Nino Lettieri

Ultimo aggiornamento: 16:43

Dieci anni di Alta Roma per Nino Lettieri, il couturier campano amato dalle signore di tutta Italia che per festeggiare il suo traguardo ha presentato nella cornice capitolina di Palazzo Ferrajoli una capsule di dieci abiti di haute coutureabbinata alla collezione di alta gioielleria De Parme Design disegnata dalla Principessa d’Olanda S.A.R. Margherita di Borbone Parma. Diamanti, rubini, zaffiri e smeraldi hanno così ricoperto le eleganti ed iconiche foglie d’oro rosa e bianco per i gioielli famosi in tutto il mondo mentre volumi ampi e sontuosi, tessuti esclusivi e pregiati, ricami dai disegni geometrici prendevano forma per vestire la donna Lettieri, sempre esigente e sempre alla ricerca di abiti importanti ma dal taglio moderno e di alta sartorialità.Per questa collezione il maestro Sergio Valente ha realizzato un’acconciatura dal look contemporaneo, con riferimenti classici che ben sposavano con il trucco eseguito dal make-up artist Raffaele Squillace.Un dream team davvero da sogno insomma, che ha entusiasmato i tanti ospiti accorsi a festeggiare il maestro e la sua collezione, presentata in tre tableaux vivants nei diversi saloni del palazzo con sottofondo di violino. Tra questi, anche Gabriella Carlucci, Elena Russo, Jane Alexander, Irene Ferri, Josephine Alessio, Fanny Cadeo, Beppe Convertini, Metis Di Meo, Mariella Milani, Alessia Fabiani, Roberta Beta, Eduardo Tasca, Miriam Fecchi, Maria Cristina Santoro, Maria D’Elia e tanti altri.