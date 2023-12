Nuove rivelazioni nel processo che vede imputato Fabrizio Cherubini per maltrattamenti ai danni della sua ex moglie, la showgirl Alessia Fabiani. Ieri in Tribunale si è seduto sul banco dei testimoni un amico di vecchia data di Cherubini. «Lo conosco da almeno vent’anni, siamo cresciuti insieme - ha spiegato in aula - e tra il 2009 e il 2016 ho frequentato molto spesso la coppia. Lei la vedevo in occasione di qualche cena, al massimo una volta la mese. Fabrizio invece lo incontravo praticamente ogni giorno, spesso ci ritrovavamo dopo l’orario di chiusura del locale». Cherubini all’epoca era titolare di due ristoranti molto rinomati della Capitale. Padre di due bambini, intraprende con la Fabiani una relazione da copertina. Con il passare degli anni la situazione si complica e dalle carte del processo in corso emergono particolari che delineano i tratti di un rapporto burrascoso. Le accuse della soubrette sono molto precise. Pesanti incomprensioni che degenerano in continui litigi fino alle violenze, spesso davanti ai figli o in presenza di altre persone amiche della coppia.

I PRESUNTI TRADIMENTI

«Ma quali incomprensioni? - rinnega l’amico di Cherubini, testimone chiave della difesa - Tutti sapevano, ma nessuno parlava. A volte ho detto a Fabrizio che era matto, che non poteva accettare quella situazione». Di fronte a questi non detti, il giudice ha sollecitato il teste: «Tutti sapevano che cosa? La prego di essere più preciso nel raccontare la sua versione dei fatti». E così l’imputato viene descritto dall’amico come un uomo innamoratissimo della «sua principessa» e per questo motivo «in grado di accettare e subire i continui tradimenti della compagna, una situazione - secondo il testimone - di dominio pubblico a Roma». Ed effettivamente a sentire il racconto dell’uomo in aula sembra che la Fabiani in più occasioni non abbia fatto nulla per nascondere alcune sue presunte relazioni extraconiugali: «Un giorno Alessia si è presentata al pub di mio fratello, senza sapere che il locale fosse nostro. Non si trovava in compagnia di Cherubini ma di Berrettini, il suo maestro di tennis del circolo Due Ponti Sporting Club, dove lei andava a fare lezioni. Erano seduti a un tavolo che si baciavano, così ho scattato una foto e l’ho inviata a Fabrizio». Un episodio che non viene collocato in un lasso di tempo preciso, perché il testimone in aula ha ammesso di non ricordarne la data precisa.

Alessia Fabiani in aula per il processo all'ex compagno Fabrizio Cherubini: «Mi picchiava, ho le foto e i certificati. Aggredita per gelosia»

LE PRESUNTE VIOLENZE