Roma, la figlia minorenne ha una relazione con un uomo molto più grande, papà la scopre e la picchia violentemente. Arrestato

La relazione, la violenza, le minacce. Un padre di 39 anni è stato arrestato dalla polizia di Roma per aver picchiato la figlia violentemente, dopo aver scoperto che la ragazza, minorenne, aveva una relazione con un uomo molto più grande di lei. È successo qualche giorno fa, quando gli agenti della Polizia di Stato del distretto Primavalle sono intervenuti per una lite in famiglia. Il 39enne, dopo aver scoperto che la figlia minorenne aveva iniziato una relazione con un uomo molto più grande di lei, l'avrebbe picchiata violentemente. La ragazza è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso, con una prognosi di oltre 20 giorni. Gli investigatori, acquisiti tutti gli elementi, hanno informato immediatamente la Magistratura.

«Mia o di nessuno altro»: la massacra di botte (anche in vacanza) e invia al padre della donna le foto con il volto insaguinato

Lite in casa con la madre a Roma: si dà fuoco, ma lei lo salva. Il 28enne ricoverato in gravissime condizioni

Nel contempo, però, è stata attivita anche la procedura per emettere un provvedimento di ammonimento nei confronti dell'uomo.