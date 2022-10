Mauro Icardi non si dà pace. Dopo l'annuncio della fine del suo matrimonio con Wanda Nara non ha alcuna intenzione di arrendersi. L'ex calciatore dell'Inter non vuole e non può cedere di fronte alla decisione presa dalla sua (ex?) moglie e, così, senza avvisare nessuno è sparito con l'intenzione di ricucire il rapporto con la showgirl argentina. Un ultimo tentativo disperato per cercare di riconquistarla.

Leggi anche > Wanda Nara e L-Gante, la diretta Instagram che allontana Icardi: gli sguardi complici che alimentano il gossip

La sua battaglia

Mentre Wanda Nara sui social appare distesa e forse già con la testa alla sua nuova fiamma, che il gossip ipotizza possa essere il rapper L-gante, Icardi non ha alcuna intenzione di accettare la decisione unilaterale che gli è piombata addosso. Una decisione che sta continuando a combattere anche suon di post e storie su Instagram, arrivando a rivelare conversazioni private con la moglie o baci appassionati che hanno accompagnato la loro estate. Il loro rapporto, durato 9 anni, ha iniziato a incrinarsi dal famoso Wandagate, quando Maurito fu pizzicato da Wanda in conversazioni piccanti in chat con l'attrice Eugenia La China Suarez. Ma adesso la punta argentina ha intenzione di fare un ultimo tentativo, sperando che Wanda torni sui suoi passi.

Non convocato

Dopo tanti tentativi social e altrettante parole dolci dedicate a Wanda Nara, Mauro Icardi ha deciso di passare ai fatti. L'ex Paris Saint Germain, infatti, ha compiuto l'ennesimo gesto d'impulso che pone in secondo piano la sua carriera da calciatore. Il Galatasaray, infatti, ha diramato la lista dei convocati per il match di venerdì 30 settembre e il nome di Icardi non c'era. Un fatto davvero strano per un giocatore appena acquistato e che ha già conquistato la tifoseria turca. Nessuna informazione in più, ma la certezza che non fosse né infortunato né squalificato. Ma la spiegazione al rebus nato in Turchia ha risposto il gossip.

«È volato in Argentina»

Mentre i suoi nuovi tifosi speravano di assistere al suo primo gol in partite ufficiali, i rumors fanno scoprire il motivo della sua assenza. Da oltreoceano sono certi: Icardi è volato di nascosto in Argentina, per cercare con una mossa disperata di riconquistare Wanda Nara, come già avvenuto un paio di volte nell'ultimo anno dopo essere stato mollato in seguito al tradimento con Eugenia. Un viaggio che è stato un autentico blitz, visto che ancora giovedì l'attaccante era presente all'allenamento del Galatasaray, prima che il suo nome fosse depennato dall'elenco dei convocati per il match con l'Adana. Le fonti in Argentina indicano che i due si sarebbero incontrati nelle scorse ore a Buenos Aires, con l'avvocato Ana Rosenfeld come mediatrice.

Riuscirà nel suo intento?

Nonostante la sua carriera da calciatore, ormai, sembra essersi interrotta ai tempi dell'Inter, Mauro Icardi dimostra di avere la famiglia come prima priorità nella sua vita. E il suo gesto romantico, di certo, non sarà stato apprezzato dai suoi nuovi tifosi. Ma a lui poco importa adesso. Ancora non è dato sapere cosa sia successo nell'incontro tra i due. E gli amanti di gossip si chiedono se sarà riuscito nel suo intento. Il suo ultimo ed estremo tentativo potrà davvero riavvicinare i due o ha solo accelerato le fasi del divorzio?