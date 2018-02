Morta Sirio, l'astrologa dei vip: aveva 85 anni, stroncata da un cancro al fegato

Venerdì 23 Febbraio 2018, 10:54 - Ultimo aggiornamento: 23-02-2018 14:48

a 85 anni, dopo tanti anni di carriera comee una celebrità conquistata a suon di ospitate nei salotti televisivi, da. Ci ha lasciaticonosciuta nel mondo dello spettacolo, appunto, come, scomparsa a Milano all'ospedale Niguarda.Classe 1932, Sirio ha curato per trent’anni l’oroscopo del mensile Astra, ed era conosciuta in tv come “l’astrologa dei vip”. Stroncata da uncon cui combatteva da tempo, è morta all’ospedale Niguarda di Milano. In tanti ricordano il suo look e il suo stile, dai lunghi capelli ricci ai suoi abiti variopinti e colorati: la sua ultima volta in televisione risale al 2015, ospite di, ma è l’oroscopo per Astra che le ha regalato notorietà negli anni. I suoi abiti sono stati regalati ad una sartoria milanese: il suo, quello almeno continuerà a vivere.