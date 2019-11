Fedez prende in giro Marco Carta, ironia sul furto alla Rinascente. E mostra l'etichetta sulla maglietta dell'amico Luis Sal

Fedez prende in giro Marco Carta sul caso del furto alla Rinascente. Il rapper nelle sue storie di Instagram ha mostrato una maglietta indossata dall'amico Luis Sal con ancora l'etichetta attaccata. Lo youtuber deve essersi dimenticato di rimuoverla e Fedez non ha perso l'occasione per ironizzarci su dandogli del taccheggiatore e paragoandolo a Marco Carta.

Da pochi giorni si è chiusa la vicenda sul furto alla Rinascente per il cantante di Amici. Carta era stato accusato di aver rubato delle magliette, ma i giudici lo hanno ritenuto estraneo ai fatti e lo hanno scagionato. Fedez però, nonostante la sentenza, ha paragonato il suo sbadato amico al cantante sardo, lasciando intendere che o non ha seguito bene le vicende giudiziarie, oppure non è convinto della sua innocenza.

Qualunque sia la sua motivazione non tutti hanno apprezzato il paragone e hanno considerato la citazione poco elegante. Cosa avrà pensato a riguardo lo stesso Carta?

