Marco Carta e la foto col fidanzato Sirio: «In mezzo a tanti, scelgo te mille volte»

Marco Carta, a oltre un anno di distanza dall'outing, 'ufficializza' il fidanzamento col suo Sirio anche sui social. Su Instagram, infatti, è comparsa per la prima volta una foto del cantante sardo, vincitore di Amici nel 2008, insieme al suo compagno.

Il cantante cagliaritano, 34 anni, è ancora alle prese con le ripercussioni giudiziarie della vicenda che lo aveva visto coinvolto, insieme ad una conoscente, per un furto alla Rinascente. Marco Carta, però, al suo fianco in questi mesi ha sempre avuto il suo Sirio, a cui ha riservato una dolcissima dedica su Instagram.

La foto, scattata in via Frattina, in pieno centro a Roma, mostra Marco Carta accanto a Sirio. «In mezzo a tanti, Roma o Milano, non fa differenza» - scrive il cantante su Instagram - «Scelgo te, mille volte». I commenti dei fan sono tutti decisamente estasiati: «Era ora che ce lo facessi vedere, siete uno più bello dell'altro».

