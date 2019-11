Nainggolan, la moglie Claudia e la sorella Riana vanno a trovare Francesco Totti

Claudia Lai e Riana Nainggolan, rispettivamente moglie e sorella di Radja Nainggolan, hanno fatto visita a Roma a... Francesco Totti. È accaduto lunedì pomeriggio, al centro sportivo della Longarina.

La moglie di Radja Nainggolan, infatti, lunedì era nella villa di Casal Palocco per seguire in tv il marito, impegnato col suo Cagliari a Lecce. Insieme a lei anche Riana, la sorella gemella del centrocampista belga, calciatrice come lui. Claudia e Riana prima hanno seguito la partita insieme, assistendo anche ad un gol del Ninja, poi hanno percorso pochissimi chilometri per recarsi alla Longarina.

Nel centro sportivo, Claudia Lai e Riana Nainggolan hanno incontrato Francesco Totti, impegnato in una sfida di calcio a otto col suo Totti Sporting Club. La grande prestazione del leggendario capitano della Roma non ha impedito la sconfitta, ma Totti poi ha sorriso posando insieme alla moglie e alla sorella di un carissimo ex compagno di squadra. Claudia Lai, che sta ancora combattendo con il cancro che l'ha colpita, ha postato quindi la foto su Instagram, ironizzando sul suo stesso cappotto rosa: «Sobrietà».

