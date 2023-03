Emma Marrone, esperienza choc con lo slittino: «Ringrazio di essermi salvata». Cos'è accaduto

Disavventura per Emma Marrone. La cantante ha trascorso alcuni giorni in montagna con degli amici per parlare e programma il futuro lavorativo, si è trovata in una situazione pericolosa. Dopo aver pubblicato il post Instagram in cui spiegava di essere in montagna per la prima volta a 38 anni, Emma ha lasciato il dubbio sulla discesa dalla montagna con lo slittino di cui lei stessa ha parlato. E quindi i più curiosi le stanno chiedendo di mostrare il video. Ma ecco che lei spiega tutto nelle stories Instagram: «Non c'è nessun video. Eravamo andati su questa montagna, altissima, e io non capivo nulla, come si vede dalla foto del post, perchè il bianco, l'altitudine non mi facevano capire nulla..».

Cosa è successo

«Quindi prendiamo sta motoslitta e ci portano in cima alla montagna, altissima, e l'istruttore ci ha spiegato cosa dovevamo fare per scendere con lo slittino, ma io no ho capito nulla perchè ero in balìa dei miei pensieri».

La discesa

Emma continua il racconto che si fa sempre più avvincente: «Ho iniziato a mettere il piede a destra, sinistra ma avevo capito che era molto pericoloso quindi ho tirato su i piedi e ho tirato giù dritta fino alla montagna, sfiorando molte volte l'orlo del precipizio». E ancora: «Sono arrivata dritta a valle come una pazza e sono rimasta lì da sola 20 minuti ad aspettare i miei compagni d'avventura, ringraziando la vita per essermi salvata da questa cosa che non so se rifarò mai più. Non ci sono video ma ci sono io sana e salva». E, infine, la cantante scherza: «Sono molto più pratica di taglierino, vino fuori dalla baita.. ecco è più nelle mie corde per gli sport così non sono proprio esperta, anche se mi sono divertita molto. Ora mi sto prendendo cura della mia sciatica...».