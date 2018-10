Viaggio nel Museo della Pizza di New York: «Ma la pizza è un'altra cosa»

Sabato 20 Ottobre 2018, 07:15 - Ultimo aggiornamento: 20-10-2018 07:21

NEW YORK - Più arte che pizza. 38 dollari per un “viaggio” di mezz’ora in quel di Brooklyn tra filmati, sculture, videogiochi, gadget e pop art.Il William Vale hotel di Williamsburg che ospita l’esposizione accoglie una folla di turisti provenienti da ogni angolo del pianeta.A dirla tutta, però, tanti colori e poca sostanza.Il racconto video in compagnia di Ciro Iovine di Song’ E Napule, con il vero museo della pizza che restano le pizzerie napoletane sparpagliate in tutto il mondo.