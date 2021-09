Olatz Vazquez, morta a 27 anni la giornalista spagnola: aveva raccontato il tumore sui social

Era una sorta di “poetessa social”, nata in Spagna. I suoi racconti hanno emozionato migliaia di persone: la 27enne giornalista di Bizkaia, Olatz Vázquez, che da più di un anno aveva mostrato il suo percorso da malata, è morta questo venerdì a causa di una metastasi addominale causata da un cancro gastrico: lo riporta il sito Cadena Ser. Olatz era diventata molto seguita in diverse fasi del suo processo a causa della durezza delle sue immagini e del realismo delle sue parole.

Capelli tagliati, ospedali, chemioterapie, molte le foto postate in bianco e nero.

Fallece a los 27 años la periodista Olatz Vázquez a causa a causa de una metástasis abdominal causada por un cáncer gástrico https://t.co/tjwTMXLeSt — EL MUNDO (@elmundoes) September 3, 2021

Nel suo ultimo post (Instagram e Twitter), Olatz Vázquez aveva già avvertito di aver trascorso «settimane molto, molto difficili» durante l'estate con quasi 30 giorni di ricovero a causa di «complicazioni» che non le avevano permesso di tornare. «La malattia, che mi accompagna, ha fatto la sua parte quando ero più debole. Sono diventata una persona totalmente dipendente dal male, dal momento che vivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 collegata alla nutrizione parenterale e a un percorso nasogastrico, che è ciò che mi fa essere qui oggi», ha detto il giornalista.

Solo pochi giorni dopo è stata confermata la sua morte causata dalla malattia che l'accompagna da più di un anno. «Ho perso chili, aspetto, indipendenza. Mi dispiace dirvi che ho perso l'Olatz che ero», ha detto Vázquez online, dove ha anche sottolineato che era stata trasferita a casa sua per stare vicino alla sua famiglia.

«Cosa mi dicono i medici? A poco a poco. Non mi pongo grandi obiettivi ma vado avanti piano piano. Oggi ho camminato mezz'ora in corridoio, ieri l'ho fatto, domani lo rifarò. Spero di poter tornare presto in strada», uno dei suoi ultimi commenti.