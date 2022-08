Olivia Newton-John, morta l'attrice di Sandy in Grease: aveva 73 anni, era malata di cancro

È morta a 73 anni Olivia Newton John: l'attrice di Grease, in cui aveva interpretato l'indimenticabile Sandy al fianco di John Travolta, lottava da tempo contro un cancro al seno. È stato il marito John Easterling a dare l'annuncio della morte dell'attrice e cantante amata in tutto il mondo.

La dolce Sandy di Grease, la biondina timida con il golfino color del cielo sulle spalle e il nastro nei capelli che si trasforma in una pantera sexy inguainata in un total black di pelle nera e capigliatura cotonata nel film cult che l'ha resa indimenticabile accanto a John Travolta, è morta all'età di 73 anni, dopo una lunga battaglia contro il cancro. Lo ha annunciato il marito, John Easterling, su Instagram, sottolineando che la cantante e attrice si è spenta «serenamente nella suo ranch nel sud della California, circondata da familiari e amici». «Olivia - ha scritto - è stata un simbolo di trionfi e speranza per oltre 30 anni condividendo il suo viaggio con il cancro al seno. La sua ispirazione curativa e la sua esperienza pionieristica con la fitoterapia continuano con il Fondo Olivia Newton-John Foundation, dedicato alla ricerca sulla fitoterapia e sul cancro. Al posto dei fiori, la famiglia chiede che qualsiasi donazione sia fatta in sua memoria alla onjfoundation». Il suo calvario era iniziato nel 1992 con un tumore al seno, che inizialmente aveva sconfitto, diventando una fiera e battagliera sostenitrice dello screening del cancro al seno: a Melbourne, in Australia, un centro per la lotta al cancro porta il suo nome. Poi nel 2013 la doccia fredda e la recidiva, estesa anche alla spalla, che l'aveva costretta a rinviare un tour negli Stati Uniti e in Canada. «Paura? No. Mio marito mi è sempre accanto, mi sostiene e sono convinta che sconfiggerò la malattia: questo è il mio obiettivo», aveva spiegato. Nel 2017 le era stato diagnosticato un tumore alla schiena, alla base della colonna vertebrale. Nata a Cambridge nel 1948, dopo l'infanzia e l'adolescenza in Australia, nel 1966 Olivia Newton-John si trasferì nel Regno Unito dove iniziò la carriera nella musica incidendo il suo primo singolo «Till you say be mine». Nel 1974 si classificò al quarto posto all'Eurovision Song Contest con il brano «Long Live Love». A darle la grande popolarità, nel 1978, fu Grease, il musical di maggior successo nella storia del cinema. Da allora ha pubblicato numerosi singoli di successo, diventati numero uno, collezionato tour a livello internazionale e diversi premi Grammy. Nel 2017 ha girato gli Stati Uniti con l'album «Live On», inizialmente sospeso per i dolori alla schiena causati dal tumore. «Amo cantare, è tutto ciò che so fare - aveva detto in un'intervista -. Tutto ciò che ho fatto da quando avevo 15 anni, quindi è la mia vita». Tra i suoi più grandi successi, nel 1981 il singolo Physical seguito dall'omonimo album, vincitore di diversi dischi d'oro e di platino. Nello stesso era stata consacrata dalla stella sulla Hollywood Walk of Fame.

La carriera e i successi

Nata in Australia il 26 settembre 1948, Olivia Newton-John dopo aver vinto un concorso per nuovi giovani talenti della musica, si trasferisce nel 1966 nel Regno Unito dove incide il primo singolo: "Till you say be mine". Nel 1974 arriva quarta all'Eurovision Song Contest con il brano "Long Live Love". Ma l'anno che cambia la sua carriera e che la consacra a stella del cinema è il 1978 quando esordisce nel film Grease. Il successo suo e di John Travolta è planetario. Nel 1981 incide un altro singolo, "Physical", che ha successo in tutto il mondo. Ma l'idillio con John Travolta non finisce con Grease perché i due si ritrvano in "Two of a Kind", che però non incontra il successo come Grease. Olivia Newton-John ha inciso anche la versione inglese di "Tutta la vita", il brano di Lucio Dalla.

Olivia Newton-John, la vita privata

Olivia Newton-John è stata sposata dal 1984 al 1995 con l'attore Matt Lattanzi, con cui ha avuto una figlia, l'attrice e cantante Chloe Lattanzi. Dal 2008 è sposata con il produttore John Easterling, suo attuale marito.