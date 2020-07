Ostia, uomo nudo nei giardini in pieno centro: «Ecco il biglietto da visita della città»

Scena di degrado in pieno centro a Ostia. Un uomo nudo, senza pantaloni, bivacca in compagnia di una donna nei centralissimi giardini tra la chiesa Regina Pacis e la sede del X Municipio. I due non si curano di trovarsi in un punto nevralgico della città, di passaggio per tutti quelli che la attraversano, e l'uomo combatte la calura di luglio tenendo le parti intime all'aria.

La scena non è passata inosservata a una coppia in auto, che ha ripreso tutto con il telefonino. Il video è stato pubblicato su Facebook dal consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni, che ha commentato le immagini indecorose con poche e incisive parole: «Ecco il biglietto da visita di Ostia! Un mix di degrado ed incapacità amministrativa».



Ultimo aggiornamento: 17:03

