Pau Dones, che fine ha fatto il cantante dei Jarabe de Palo?

Mercoledì 28 Agosto 2019, 18:02

Di lui e del suo stato di salute non si sa più nulla da diverso tempo. Da quando, con un video su youtube pubblicato a gennaio 2019, aveva annunciato il suo addio alla musica salutando calorosamente i fan di sempre. Ma Pau Dones, cantante del gruppo spagnolo Jarabe de Palo - purtroppo malato di cancro da anni - dov'è finito?Per un lungo periodo aveva condiviso sulle sue pagine social il percorso di cura della sua malattia: un tumore aggressivo al colon. Messaggi sull'operazione, sui continui ricoveri e sui controlli ai quali era sottoposto: una sorta di diario di bordo tramite il quale sfogarsi e farsi forza nei momenti più bui.Poi, la decisione di staccare la spina da tutto. Niente più social, nè identità digitale. Via profilo Facebook, Instagram, Twitter, Youtube. Il cantante aveva scelto di dedicarsi alla "vita vera". In un'intervista a El Pais aveva spiegato che la scelta di smettere con la musica ed eliminarsi dai social non aveva nulla a che fare con la malattia: «Non è per il cancro. Il primo concerto del tour dell'anno scorso l'ho fatto con la pompa per infusione ma non m'è importato. Il cancro mi ha fatto fermare, soprattutto a causa delle conseguenze delle operazioni, ma questa decisione era stata presa un po' di tempo fa (…) È il mio turno, me lo merito. Sono stato al mio meglio per 20 anni e ho bisogno di un cambiamento. Ho cominciato a fare meno piani e prestare più attenzione al presente. Faccio le cose che voglio e non faccio ciò che non voglio. Il livello di conformismo in cui viviamo è molto basso, immediatamente ci accontentiamo di qualsiasi cosa. Voglio prepararmi per andare al cinema, andare a mangiare con gli amici, camminare in montagna, fare surf, ma soprattutto stare con mia figlia».In un video su youtube pubblicato nel gennaio 2019 aveva salutato i suoi fan spiegando che, prima o poi, sarebbe tornato. «Voglio comunque dirvi che torneremo, questa è solo una piccola pausa. Non so quando, né come, ma torneremo. Non è un addio, ma un arrivederci».Il cantante è poi apparso a inizio luglio in alcune foto e video pubblicati da Health Us Nepal , un'ONG (organizzazione non governativa) che si occupa di fornire assistenza sanitaria agli abitanti di Humla (Nepal): oltre 50.000 persone che vivono in un'area dimenticata nel mezzo dell'Himalaya e che hanno scarso accesso a un'assistenza sanitaria di qualità. Pau si è preoccupato di trasportare pacchi di medicine e beni di prima necessità da una parte all'altra del Nepal, e ha mostrato i momenti clou della sua missione in un video. E' apparso in buona salute, ma ancora non si sa se e quando tornerà sul palco.