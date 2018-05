Va in pensione il donatore eroe: «Ha salvato due milioni di bambini con il suo sangue unico»

Lunedì 14 Maggio 2018, 18:06 - Ultimo aggiornamento: 14-05-2018 19:09

Con il suo sangue e le sue donazioni ha salvato la vita , o ha aiutato a salvare, oltre due milioni di bambini, in Australia., 81 anni, donatore da record e soprannominato(letteralmente “l’uomo dal braccio d’oro”), va in pensione per limiti di età, ma non prima di essersi guadagnato la fama di eroe nazionale.Il suo sangue ha infatti anticorpi unici, usati per sviluppare un farmaco salva-vita, chiamato “Anti-D”, che aiuta a combattere un raro disturbo nelle donne incinte: in questi casi il sangue della mamma, del gruppo RH-, attacca le cellule del feto di gruppo RH+, provocando nelle peggiori delle ipotesi danni cerebrali al nascituro o addirittura la morte.La sua storia da donatore eroe -- è iniziata a 14 anni, quando subì un intervento al torace: salvato dalle donazioni di sangue, decise che avrebbe fatto altrettanto per salvare altre persone. Alcuni anni dopo i medici scoprirono l’unicità del suo sangue e l’anticorpo che conteneva (solo in 50 in tutta l’Australia sono nella sua condizione), così è partita la sua “missione”: «Ogni sacca di sangue è preziosa, ma il sangue di James è straordinario - ha detto Jemma Falkenmire, della Croce Rossa australiana - è usato per produrre un farmaco salva-vita».